Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Topraktepe, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta yine MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçın ilk 11'inde, biri zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Sakatlığı bulunan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görev aldı. Topraktepe, kalede ise Ersin Destanoğlu'nu yedeğe çekip sakatlığı düzelen Mert Günok'u görevlendirdi.

Siyah-beyazlılarda kalede Mert Günok, savunmada Svensson, Necip Uysal, Worrall, Umut Meraş, orta sahada Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, kanatlarda Rashica ve Ghezzal, santraforda ise Muleka yer aldı.

Mert Günok bir maç sonra döndü

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bir maçlık aradan sonra tekrar 11'e döndü.

Sakatlığı nedeniyle ligdeki MKE Ankaragücü maçını kaçıran tecrübeli kaleci, kupadaki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen Omar Colley bir karşılaşma, Salih Uçan yaklaşık 2 ay, Arthur Masuaku ise 1,5 ay sonra maç kadrosuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Beşiktaş, 5 futbolcusundan yoksun olarak başkent deplasmanına geldi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.

MKE Ankaragücü'nde de iki değişiklik

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bu maçta kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Ligdeki Beşiktaş maçının 11'inde oynayan Kazımcan Karataş ile Ali Kaan Güneren yedek kulübesinde yer alırken, bu isimlerin yerine Atakan Çankaya ve Flips forma giydi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı düzelen kaleci Ertaç Özbir ise 50 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi.

MKE Ankaragücü taraftarı tribünleri doldurdu, Beşiktaş taraftarı yok

MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 20 bin 500 kapasiteli stadın tamamını doldurdu. MKE Ankaragücü taraftarları tribünde dev Türk bayrağı açtı.

Beşiktaş taraftarı ise maçı statta izleyemedi. Bu sezon lig maçında deplasman tribününde takımını destekleyebilen siyah-beyazlı taraftarlar, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği kupa maçında yer almadı.