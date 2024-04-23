Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törende iletişimden sorumlu yönetici Prof. Dr. Işıl Zeybek ve BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Cocuk Bayrami Tupras Stadyumunda Duzenlenen Torenle Kutlandi 980 000002

Halk oyunları, dünya halk danslarından örnekler, şarkılar ve şiirlerin okunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Cocuk Bayrami Tupras Stadyumunda Duzenlenen Torenle Kutlandi 980 000004

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Işıl Zeybek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Beşiktaş çatısı altında, büyük bir coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dünyada ilk ve tek olma özelliği olan çocuklara armağan ettiği bayram nedeniyle büyük bir minnetle, saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz. Geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İlk yarı sonucu: MKE Ankaragücü 0 - Beşiktaş 0 İlk yarı sonucu: MKE Ankaragücü 0 - Beşiktaş 0

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Cocuk Bayrami Tupras Stadyumunda Duzenlenen Torenle Kutlandi 980

Kaynak: AA