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90+4. dakikada Pelkas'ın ortasında ceza sahasının hemen önünde Emirhan İlkhan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

80. dakikada RAMS Başakşehir farkı 1'e indirdi. Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahasının solunda topla buluşan Pelkas'ın yaptığı ortada, meşin yuvarlak Figueiredo'nun ayağına çarparak ağlara gitti: 2-1

67. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Bahadır Han Güngördü'nün uzun pasında rakip yarı alanda topla buluşarak çalımlarla ceza sahasına giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

45+1. dakikada Piatek'in pasında ceza yayının önünde topa gelişine vuran Aleksic'in şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

37. dakikada Bassogog'un ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

Rakibini son olarak 24 Nisan 2011'de mağlup eden başkent ekibi, daha sonraki 15 resmi maçta 12 yenilgi, 3 beraberlik yaşamıştı.

Sowe, ilk golün kaydedildiği penaltıyı da alarak takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Gambiyalı oyuncu, son golünü 3 Aralık 2023'te Beşiktaş'a karşı atmıştı. Daha sonra ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta gol atamayan Sowe, RAMS Başakşehir karşısında gol hasretine son verdi.

Bu maç öncesi son 3 karşılaşmasında gol yemeden galip gelen Çağdaş Atan'ın öğrencileri başkent deplasmanında kalesini koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde 7 maçlık galibiyet hasretini de noktalayan sarı-lacivertliler, puanını 33'e yükseltti. Sahadan mağlubiyetle ayrılan RAMS Başakşehir ise 42 puanda kaldı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti ikinci yarıda Tolga Ciğerci ve Ali Sowe'un golleri getirdi. Konuk ekibin tek golünü ise Joao Figueiredo kaydetti.

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