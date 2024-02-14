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Ev sahibi ekibin tribünlerinde yer almak için sadece MKE Ankaragücü 'nün Passolig kartına sahip kişiler bilet alabilecek.

Galatasaray 'ın Passolig kartına sahip taraftarları için deplasman tribünü biletleri 500 liradan satılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri Passolig üzerinden 385 ila 600 liradan satışa sunuldu. Kuzey ve güney tribünü 385 lira, doğu tribünü 550 lira, VIP tribünü biletleri ise 600 liradan alınabilecek.

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