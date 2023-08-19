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Galatasaray'a 2016'da transfer olan Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 78 resmi maçta 16 gol atmıştı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan deneyimli futbolcu, 29 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırmıştı.

İmza töreninde, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı ifade edildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ANKARA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü , Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues 'i transfer etti.

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