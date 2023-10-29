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76. dakikada MKE Ankaragücü, ikinci golü buldu. Morutan'ın serbest vuruştan ortasında Hanousek'in kafa vuruşunda top kaleci Okan'dan döndü. Sowe kaleciden dönen topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

75. dakikada Hayrullah'ın uzun pasında topu göğsüyle kontrol eden Sowe'un rakibin geçtikten sonra çektiği sert şutta kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı soluna uzanarak kontrol etti.

İki takımın gol pozisyonuna girmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

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