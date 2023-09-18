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Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

90+6. dakikada Cephas, kendi yarı alanında buluştuğu topu Charisis'ten kurtarıp rakip alana taşıdı. Cephas meşin yuvarlağı, kalecinin beraberlik golü atmak için terk ettiği boş kaleye gönderdi: 1-3.

66. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Garry Rodrigues, ceza yayı önündeki Tolga Ciğerci ile meşin yuvarlağı buluşturdu. Tolga Ciğerci'nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

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18. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Yunus Emre Konak'ın pasında orta alanda topa sahip olan Saiz, ceza sahası önüne kadar taşıdığı meşin yuvarlağı, düzgün vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0.

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