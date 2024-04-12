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Başkent ekibi, sezonun 32. haftası öncesi 7 galibiyet, 13 beraberlik sonucunda hanesine yazdırdığı 34 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. 8 galibiyet ve 7 beraberlik alan Gaziantep FK ise 31 puanla 17. basamakta yer alıyor.

A Milli Kadın Tenis Takımı, ikinci maçında Portekiz'i 2-1 mağlup etti

A Milli Kadın Tenis Takımı, ikinci maçında Portekiz'i 2-1 mağlup etti

Başkent temsilcisi, ligin son haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK ise sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenildi.

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