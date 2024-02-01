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İtalya'nın Hellas Verona takımından transfer edilen hücumcu orta saha, Emre Belözoğlu'nun görev vermesi durumunda yarın ilk kez MKE Ankaragücü forması giyecek.

Sivasspor maçında da Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü taraftarı yer alamayacak. Sivasspor taraftarı ise deplasman tribününden takımını destekleyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği ve Tahkim Kurulunun onayladığı 5 maçlık cezada Hatayspor'la berabere kalan, Trabzonspor'a yenilen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise mağlup etti.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de 5 maç seyircisiz oynama cezası bu karşılaşmayla sona erecek.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı MKE Ankaragücü, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

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Kırmızı kart cezası nedeniyle yarın takımının başında saha kenarında olamayacak Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Demir Grup Sivasspor ise 29 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligde son maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü , sahasındaki son iki lig mücadelesinde ise puan kaybetmedi.

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