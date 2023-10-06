Ankara

Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan ve 7 haftada 6 puanda kalan MKE Ankaragücü, hafta için teknik direktörlük değişikliğine gitti. Başkent ekibinde Tolunay Kafkas’tan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Sarı-lacivertli takım yeni teknik direktörüyle ilk sınavını da bu maçta verecek.

MKE Ankaragücü’nde sakatlığı devam eden Stelios Kitsiou bu maçta da forma giyemeyecek.

Mondihome Kayserispor da geride kalan 7 maçta 10 puan elde etti.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmaları MKE Ankaragücü kazanmıştı.

Belözoğlu’nun 3. takımı

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde üçüncü farklı takımını çalıştıracak.

Sarı-lacivertli teknik direktör İsmail Kartal: Buraya 3 puan için geldik ve istediğimizi aldık Sarı-lacivertli teknik direktör İsmail Kartal: Buraya 3 puan için geldik ve istediğimizi aldık

Fenerbahçe’den sonra Başakşehir’in başına geçen Belözoğlu, kariyerindeki 3. teknik adamlık deneyimini başkent ekibinde yaşayacak.

AA