Ankara

Türkiye’nin geçen yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenecek final organizasyonunda 36 kadın ve 36 erkek sporcu, 4 Haziran Pazar gününe kadar şampiyonluk ipini göğüsleyerek Paris 2024 Olimpiyatları’na kota almak için yarışacak.

Mısır, Türkiye, Macaristan ve Bulgaristan’da yapılan 4 dünya kupası etabından yüksek puan toplayan 20 ülkenin en iyi 72 pentatlon sporcusu, binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde mücadele edecek.

Organizasyonda Türkiye'yi kadınlar kategorisinde İlke Özyüksel ve İpek Akşin, erkeklerde ise Buğra Ünal ve Dora Nusretoğlu temsil edecek.

Finali şampiyon bitiren bir kadın ve bir erkek sporcu, Fransa’da yapılacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı kazanacak.

"Hedefimiz madalyaların favori ülkesi haline gelmek"

Türkiye’nin 2022’de yapılan organizasyonun ardından ikinci kez büyük finale ev sahipliği yaptığını belirten Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye’nin dünya modern pentatlon sporunun en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Başarıyla yapılan organizasyonların ardından Türkiye'nin "modern pentatlon ülkesi" haline geldiğini dile getiren Çakır, "Hedefimiz, modern pentatlonun ülkemizde daha fazla tanınmasını sağlamak, yerli lazer silah ve hedef sistemlerimizle bu sporu erişilebilir kılmak ve modern pentatlonu Türkiye’de yaygın bir spor haline getirmek, en nihayetinde Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda madalyanın favori ülkesi haline gelmek." ifadelerini kullandı.

Veli Ozan Çakır, "Nisan ayında ev sahipliği yaptığımız Dünya Kupası 2’nci etabında milli sporcularımız İlke Özyüksel ile Buğra Ünal’ın birlikte yazdıkları tarihe şahitlik ettik. Şimdi de tüm sporseverleri beşli branşın bir arada yapıldığı bu eşsiz alanda, Ankara Atlı Spor Kulübü’nde yapılacak büyük finali izlemeye ve sporcularımıza destek vererek hep birlikte tarih yazmaya davet ediyorum." diye konuştu.

AA