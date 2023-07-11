Ulanbator

Başkent Ulanbator'un merkezi stadyumundaki kutlamalara, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, devlet yetkilileri, yabancı misyon temsilcileri ve binlerce kişi katıldı.

Geleneksel giysili Moğol süvarilerinin at kuyruğundan yapılan ve bağımsızlığı sembolize eden 9 tuğu stadyumun ortasına dikmesiyle başlayan kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Ukhnaa konuşma yaptı.

Ukhnaa, Naadam'ın dünyada eşi benzeri olmayan bir bayram olduğunu vurgulayarak, "Bu bayram bize atalarımızın mirasıdır. Naadam, Moğol devletinin hatırası, Moğol milletinin birlik ve bağımsızlığının simgesi, milletimizin manevi dokunulmazlığının ve varlığının teminatıdır." ifadesini kullandı.

Süvarilerin stadyumda geçit yaptığı etkinlikte, spor müsabakalarının yanı sıra geleneksel dans ve müzik gösterileri gerçekleştirildi.

Cengiz Han döneminden bu yana var olduğuna inanılan Naadam kutlamaları, ülke genelinde 3 gün sürecek.

Naadam, "üç erkeksi oyun" anlamına geliyor. Dünyanın ikinci en eski olimpiyatları olarak bilinen Naadam, 8 asır önce bozkırda medeniyeti simgeleyen okçuluk, güreş ve biniciliğin kutlaması olarak ortaya çıktı.

Binicilik yarışmalarına, çok küçük yaşlardan beri ata binen 5 ila 12 yaş arası çocuklar katılıyor.

Son yıllarda kadınlar da binicilik ve okçuluk alanında yarışmalara katılabiliyor.

Eskiden bir dini tören olan festival, artık Moğolistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1921 Devrimi'nin resmi kutlamaları olarak kabul ediliyor.

AA