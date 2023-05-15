İSTANBUL- Zorlu PSM’nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vuran PSM Loves Summer by %100 Müzik serisi bu yaz elektronik müzikten post punk’a kadar uzanan yelpazede sevilen müzisyenleri ve müzik gruplarını ağırlayacak. Konser serisinin açılışını, 1970'lerin ve 1980’lerin dev isimleri Joy Division ve Bauhaus'tan aldıkları ilhamla şekillendirdikleri melodileri dans ritimleriyle harmanlayarak dikkatleri üzerine çeken, TikTok’ta ‘Sudno’ şarkılarının kullanılmasıyla milyonlarca insana ulaşan ve sonrasında Spotify Viral 50 listesine girmeyi başaran Belaruslu post-punk grubu Molchat Doma 1 Haziran akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yapacak.

İlk albümleri "S krysh nashikh domov"u 2017'de kendi imkanlarıyla yayınlayan, vokalde Egor Shkutjo, synthesizerda Roman Komogortsev ve bas gitarda Pavel Kozlov’dan oluşan Belaruslu post punk grubu Molchat Doma, ikinci albümleri Etazhi'yi 2018'de Alman plak firması Detriti Records aracılığıyla çıkardı. İkinci albümleriyle birlikte Kıta Avrupası ve Birleşik Amerika'daki dinleyicilerin dikkatini çekerek dünya çapında popülerlik kazanmayı başardı. 2020 yılında Amerikan bağımsız plak şirketi Sacred Bones Records ile sözleşme imzalayarak ilk iki albümlerini tekrar yayınlayarak daha geniş kitlelere ulaştı. Molchat Doma üçüncü ve şu ana kadarki son stüdyo albümünü ‘Monument’ı 13 Kasım 2020 tarihinde yayımlayarak dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleştirdikleri dark wave evreninde geçen konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

HABER: METE YILMAZ