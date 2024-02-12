Haber: Sedat Sarıkaya

Bir Araya geldikleri gün yemek yiyerek yemektede hasbihal ettiler.

Uğur Arslan Yeşil Kasaba Yapım Müzik Prodüksiyon Organizasyon Şirketini ziyaret ederek 7 mayıs'ta Yeşil Adam İmzasıyla gerçekleşecek olan Altın Eller Ödül Tören'i hakkındaki detayları konuştular. Aynı zamanda şair olan Yeşil Adam ise Mavi Düş İstasyonu adlı şiir kitabını Uğur Arslan 'a özel imzaladı.

Samimi ve enerji dolu bir sohbetle Türk kahvelerini içen sanatçılar sonrasında hem ödül töreni hemde bazı projelere hazırlıklı olmamızın sürprizini basına duyurdular.