Haber: Mert Osman Erman

Bu karmaşık hukuki mücadele, 1947'de kurulan ünlü Moti Mahal restoranının soyundan gelen iki aile arasında yaşanıyor ve popüler yemeğin mucitliği üzerine yoğunlaşıyor.

Dava, Kundan Lal Gujral'in ailesi tarafından açıldı. Gujral, tereyağlı tavuğun yaratıcısı olduğunu iddia ederek rakip zincir Daryaganj'ı bu lezzetin sahipliği için yanlış iddialarla suçluyor. 188,968 sterlin (240,000 dolar) talep eden Gujral ailesi, ayrıca Daryaganj'ın dal makhani adlı başka bir yemeğin icatını yanlış iddia ettiğini de öne sürüyor.

Ancak bu sadece bir tereyağlı tavuk savaşı değil. Moti Mahal'in tarihine dayanan bu lezzetli kavga, restoranların kökenleri, aile ilişkileri ve rekabetin karmaşıklığına dair bir hikayeyi gün yüzüne çıkarıyor.

Tereyağlı tavuğun icadına dair sayısız hikaye bulunsa da, hepsi Mokha Singh adlı bir adamla başlar. Hikayeler, Hindistan'ın bağımsızlığı öncesine, şu anda Pakistan sınırları içinde bulunan Peshawar'ın tozlu sokaklarına kadar uzanır. Şef ve yemek yazarı Sadaf Hussain'e göre, bu lezzetin kökenleri, popüler Moti Mahal restoranını işleten genç Singh'in yaşadığı yerde başlıyor.

1947'de Hindistan'ın bölünmesiyle Singh ve Hindu çalışanları Peshawar'dan ayrıldı ve Hindistan'ın başkentine taşındı. Birbirleriyle temasları koptu, ta ki Kundan Lal Gujral, kuzeni Kundan Lal Jaggi ve Thakur Das Mago üçlüsü, Singh'i Delhi'de yeni bir Moti Mahal şubesi açmaya ikna edene kadar.

Daryaganj caddesinde bulunan bu küçük açık hava lokantasında tereyağlı tavuk doğdu. Hussain, fikrin, arta kalan tikkaların kalın bir domates sosu ve tereyağ topakları ile karıştırılmasıyla ortaya çıktığını belirtiyor. Bu basit fikir kısa sürede büyük başarı getirdi. Bir yıl içinde, Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru dahil olmak üzere bakanlar ve devlet başkanları Moti Mahal'in düzenli müşterileri haline geldi. The New York Times 1984'te Moti Mahal hakkında yazdığında, "Barış anlaşmaları balkonda yapıldı. Ve M Maulana Azad... Moti Mahal'e Taj Mahal ve Moti Mahal'e gitmek üzere iki ziyaret yapması gerektiğini İran Şahı'na bildirdi."

Ancak Gujral'in ölümünden sonra işler değişti. 1960'ta aile, Moti Mahal'i mali zorluklarla karşılaştıktan sonra kiralamak zorunda kaldı. (Restoran şu anda farklı bir aile tarafından işletilmektedir) Birkaç yıl sonra Gujral'lar ayrı bir zincir başlattı - bu kez Moti Mahal Deluxe adını verdiler - ve şehir genelinde şubeler açarak işe geri döndüler.

Ancak 2019'da ikinci ortağın torunu, Daryaganj adlı rekabetçi bir restoran zinciri açtı ve bu zincire "Tereyağlı Tavuk ve Dal Makhani'nin mucitleri tarafından" açıklamasını ekleyip marka tescili yaptı. Daryaganj'ın sahipleri, Mr. Gujral'ın restoranın yüzü olduğunu ve yemeklerin, özellikle de tereyağlı tavuğun, tamamen kendi fikirleri olduğunu iddia ediyor. Gujral'lar ise bunu reddediyor ve Mr. Jaggi'nin menü yapımında büyük bir rol oynamayan, aslında tereyağlı tavuğunun, Gujral'in hala Peshawar'da olduğu sırada yaratıldığını iddia ediyor.

Şu anda mahkemede çözülmekte olan bu hukuki savaş, ailenin, Daryaganj'ın sahiplerini tereyağlı tavuğun mucitleri olarak adlandırmaktan alıkoymalarını talep ediyor. Kundan Lal Gujral'in torunu, davayı açan, Reuters haber ajansına yakın zamanda şunları söyledi: "Birinin mirasını alamazsınız."

Bu tereyağlı tavuk mücadelesi, sadece bir lezzetin sahipliği konusunda değil, aynı zamanda restoran kökenleri, aile bağları ve rekabetin karmaşıklığına dair bir hikayeyi gün yüzüne çıkararak, gastronomi dünyasında unutulmaz bir iz bırakacak gibi görünüyor.