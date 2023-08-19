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Yarın TSİ 15.00'de başlayacak Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

Puanını 226'ya çıkaran Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 180 puanla Martin takip etti.

Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 2 saniye sonra geçen Brad Binder (Red Bull KTM takımı) 2'nci, liderin 5 saniye gerisindeki Jorge Martin (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.

Bagnaia, yarışı başladığı gibi ilk sırada bitirerek 12 puanı hanesine yazdırdı.

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