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UEFA kulüp organizasyonlarında muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA kulüp organizasyonlarında muhtemel rakipler belli oluyor

Bitiş çizgisini Espargaro'dan 0.2 saniye sonra geçen Bagnaia 2'nci, liderin 0.6 saniye arkasındaki Brad Binder (Red Bull KTM) ise 3. oldu.

Yarışa 12. cepten başlayan Aleix Espargaro , Francesco Bagnaia'yı (Ducati Lenovo takımı) son turda geçerek sezonun ilk, kariyerinin 2'nci MotoGP galibiyetini elde etti.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistte, 20 tur üzerinden yapıldı.

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