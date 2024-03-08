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MotoGP'de 2024 sezonunun takvimi şöyle:

Ducati Lenovo'nun 27 yaşındaki İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, son iki sezonda şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Toplam 21 yarışın düzenleneceği organizasyonda Kazakistan, bu yıl ilk kez bir MotoGP yarışına ev sahipliği yapacak,

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