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Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Hollanda Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

Sprint yarışını üçüncü sırada bitiren Red Bull KTM'den Brad Binder, 3 saniye cezası aldığı için kürsüdeki yerini dördüncü en hızlı isim Monster Energy Yamaha'dan Fabio Quartararo'ya bıraktı.

Ducati Lenovo'nun İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia, sprint yarışında liderin 1.294 saniye gerisinde ikinciliği elde etti.

Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Bezzecchi, çok zorlanmadığı sprint yarışında da bitiş çizgisine ilk sırada ulaşarak, 12 puanı hanesine yazdırdı.

Sezonun 8. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 542 metrelik pistte düzenlendi.

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