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Yarın TSİ 10.00'da başlayacak 20 turluk Malezya Grand Prix 'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Jorge Martin'in (Prima Pramac) 4, Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol) ile Johann Zarco'nun (Prima Paramac) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Marquez, 19.58.7130'luk derecesiyle sprint yarışından zaferle ayrıldı. Bitiş çizgisini Marquez'den 1.589 saniye sonra geçen Jorge Martin (Prima Pramac) ikinci, pilotlar klasmanı lideri Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ise liderin 3.034 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.

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