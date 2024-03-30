MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Kahraman pilotlarımızın gözünden F-16 gece uçuşu" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, uçakların kokpit içerisine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntülerine yer verildi.

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Kaynak: AA