İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 34 tutuklama İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 34 tutuklama
Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarımız, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyetlerine her türlü hava ve deniz koşulunda aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA