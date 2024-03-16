Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarımız, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyetlerine her türlü hava ve deniz koşulunda aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarımız, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyetlerine her türlü hava ve deniz koşulunda aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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