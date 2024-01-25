Ankara

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 478'e ulaştığını söyledi.

Suriye

Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:

"Son bir haftada 17 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılıkla 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 577'ye, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1661'e ulaşmıştır."

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 191 kişi yakalandı

Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ, 1'ü PKK/YPG ve 4'ü DEAŞ terör örgütlerine mensup 191 kişinin yakalandığını, 6 bin 430 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, "Böylece, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 498'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 153 olmuştur." bilgisini verdi.

Aktürk, 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri rahmetlere anarak, "Can Azerbaycan ile bir ve beraber olmaya devam edeceğimizin altını çiziyoruz." ifadesini kullandı.

"29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü" dolayısıyla haklı mücadelelerinde Batı Trakya Türkü soydaşların yanlarında olunduğunu belirten Aktürk, "Mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Öte yandan, Gazze'de İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak toplu cezalandırma yoluna gitmesinin çok ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade eden Aktürk, "İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel ve küresel barışa yönelik tehditlerin arttığını, çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasının hiç kimsenin çıkarına olmadığını ve Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün görünmediğini bir kez daha vurguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tuğramiral Aktürk, eğitim ve tatbikat faaliyetleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 27 Ocak-3 Mart tarihleri arasında icra edilecek Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılım sağlanacağını bildirdi.

Savunma sanayi

Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını anlattı.

Tuğamiral Aktürk, bu çerçevede, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca çeşitli miktarlarda "İnsansız Kara Aracı"nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ifade etti.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının bugün itibarıyla açıklandığı bilgisini de veren Aktürk, sonuçların e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebileceğini söyledi. Aktürk, yükümlülerin talep etmesi halinde celp dönemi değişikliklerini e-Devlet kapısından yapabileceğini hatırlattı.

Sorular

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi için kongreye yazdığı tavsiye mektubuyla ilgili şunları söyledi:

"F-16 tedariki konusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın acil harekat ihtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa Viper modernizasyonu için istek mektupları ilk olarak 30 Eylül 2021'de ABD Savunma İşbirliği Ofisi'ne iletilmiştir. Halihazırda her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmi kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir. ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

Sözleşmeli erlerin özlük hakları

Sözleşmeli erlerin maaşlarıyla ilgili sorular üzerine, sözleşmeli erlerin profesyonel görev yapmak üzere istihdam edildiğini belirten Bakanlık kaynakları şunları kaydetti:

"Sözleşmeli erlik 7 yıl ile sınırlı bir görevi kapsıyor. Son yapılan zamlarla en düşük sözleşmeli er maaşı 34 bin 217 liradan başlıyor ve görev yaptığı yer ve sınıfına göre 53 bin 957 liraya kadar çıkıyor. Görevi değişik sebeplerle bırakan sözleşmeli erlerimize görev yaptıkları süre dikkate alınarak tazminat da ödeniyor. İlk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 628 lira, 7'nci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 lira tazminat ödemesi yapılıyor. Ayrıca görevi çeşitli nedenlerle bırakan uygun nitelikteki personelin kamuda yeniden istihdam edilebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyonda bulunuluyor."

İnsansız deniz araçları

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yakında Deniz Kuvvetlerinin envanterine yeni insansız deniz araçlarının dahil olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün artırdığını ifade etti. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetlerinin de her geçen gün kazandığı yeni platform ve yeteneklerle gücüne güç katarak Mavi Vatan'daki hak ve menfaatleri korumaya devam ettiğini belirten kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin havada yakaladığı İHA/SİHA başarılarını denizde de yakalamak istiyoruz. İnsansız deniz araçlarının etkin bir şekilde kullanımına yönelik konsept çalışmaları ile farklı kabiliyetlerde insansız deniz araçlarının envantere katılması için çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Steadfast Defender-24 Tatbikatı

NATO'nun yapacağı en büyük tatbikat olarak bilinen Steadfast Defender-24 Tatbikatı ile ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Söz konusu Tatbikat, 22 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında iki safhadan ve bir çok alt tatbikattan oluşmaktadır. 1'inci safha 11 Şubat-14 Mart tarihleri arasında, müttefik kuvvetlerin Avrupa'ya stratejik intikali ile kuvvet koruma ve hasar kontrolünün sağlanması maksadıyla gerçekleştirilecek. 2'nci safha ise 12 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında, Avrupa içinde intikal ile NATO Mukabele Kuvvetlerinin Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti Alarm ve Yığınaklanma Tatbikatı olarak icra edilecek. Türkiye bu tatbikatın ikinci safhadaki bazı kısımlarına katılım sağlayacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Özel Kuvvetler Komutanlığımız personelinin iştirak etmesi planlanmıştır."

Kaynaklar, tatbikata 31 NATO müttefiki ülke dışında İsveç, Ukrayna, Japonya ve Avustralya'nın katılmasının da planlandığını, İsveç'in, NATO ortak ülkesi olarak zaten uzun yıllardır birçok tatbikata katıldığını söyledi.

ABD'nin Suriye'den çekileceği iddiaları

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekeceğine yönelik iddialara ise "Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.