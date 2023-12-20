Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaya ilişkin adli soruşturmanın yanında idari soruşturma başlatıldığını, olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alındığını ancak henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmadığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülkeye yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlendiği tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman Türk ordusunun ve askerliğin temelinin disiplin üzerine kurulduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 13'üncü maddesinde "Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir." tanımının yer aldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde

Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır."

"Personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır"

İlgili mevzuat çerçevesinde milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmanın disiplinin bir gereği olduğu belirtilen açıklamada, "Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 29'uncu maddesindeki 'Disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılabilir' amir hükmü uyarınca olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır.

Bu olayla ilgili kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır."