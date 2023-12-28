Ceza muhakemesindeki tanıklara 60 ila 100 lira ücret ödenecek Ceza muhakemesindeki tanıklara 60 ila 100 lira ücret ödenecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı 57,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: AA