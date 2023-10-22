Muğla

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Itri-Tıbbı, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi" projesi kapsamında Muğla'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde salep üretim çalışması gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda kentin farklı rakımlardaki Datça, Yatağan, Milas, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde yetiştirilen salep orkidesi üreticisine önemli gelir sağlarken türün de korunması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdür Barış Saylak, Muğla'da 30 dekar alanda üretime devam ettikleri salebin önemli ve katma değerli bir bitki olduğunu söyledi.

Saylak, üretilen saleplerin daha çok içecek olarak değil, yumru ve tohumluk olarak diğer illerdeki üreticilere satışının yapıldığını belirterek, "Salep yetiştiriciliğinde büyük bir başarıya imza attık. Bu üründen 1 ekip 3 alıyoruz. Üreticilerimiz çok memnun. Salep, kozmetik, ilaç sanayi ve gıdada çok aranan bir ürün. Hedefimiz doğadaki saleplerin korunması, üreticilerimizin kültür bahçelerinde salep yetiştirmeleri. Bunu başardık." dedi.

Salep üretim çalışmalarının 600 rakımın altındaki tüm ilçelerde devam ettiğini anlatan Saylak, bu yıl 250 kilogram salep yumrusunu yüzde 75 hibeli olarak dağıtarak, doğa baskı altında olan türlerin korunmasını sağladıklarını kaydetti.

Ülkenin zengin salep ve orkide türlerinin yıllarca kaçak sökümlerle yurt dışına kaçırıldığına dikkati çeken Saylak, "Yürütülen projeyle salep üretiminde üreticiye önemli bir gelir sağlayıp, türün devamlılığını sağlıyoruz. Salebin kilogramı 1000 ila 1500 liradan sadece tohumluk olarak ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Şu anda talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Amacımız salep ekimini artırmak." diye konuştu.

Üretici gelirden memnun

Muğla Salep Üreticileri Birliği Başkanı Ali Orhan Tuncel de Muğla'nın salep için bir gen bankası niteliğinde olduğunu belirterek, Birliğin 40 üyesiyle bölgedeki talebi karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Üyelerine bir taraftan eğitim verirken bir taraftan da yeni türlerle ekonomiye katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Tuncel, çalışmalarının Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleri ile devam ettiğini dile getirdi.

Ailesine ait bahçede salep üretimi yapan 21 yaşındaki genç çiftçi Petek Uygun ise tıbbi ve aromatik bitkiler mezunu olduğunu ve 3 yıldır salep yetiştirdiğini söyledi.

Salebin doğada yavaş yavaş kaybolmaya başlayan bir bitki olduğunu anlatan Uygun, "Geçen yıl 300 kilo ektim 750 kilo geri aldım. Salebin yumrularının satışını yapıyoruz ve iyi bir gelir elde ediyoruz." diye konuştu.

Uygun, Muğla'nın toprak yapısı ve iklimi bakımından salep için en uygun yer olduğunu kaydetti.