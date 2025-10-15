İSTANBUL (AA) - Multinet Up'ta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Didem Kuş, Strateji ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yemek kartı, kurumsal hediye kartı, akaryakıt, filo yönetimi ve kurumsal seyahat gibi alanlarda çözümler sunan Multinet Up'ta satış ekibine liderlik eden Kuş, yeni görevinde şirketin stratejik dönüşüm yolculuğunu yönetecek.



Görev süresi boyunca büyüme stratejilerinin oluşturulması ve yeni alanların geliştirilmesinde önemli sorumluluklar üstlenen Kuş, yeni pozisyonunda değişim yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri içgörülerinin analiz edilmesi ve satış operasyonlarının dijitalleştirilmesi gibi alanlarda aktif rol alacak.

Kuş, bilgi birikimi ve liderlik deneyimiyle şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamayı sürdürecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Didem Kuş, iş hayatına 1998'de Commercial Union Sigorta'da Finansal Danışman olarak başladı. 1999'da Accor Services'ta Satış Yöneticisi olarak görev aldı. 2003'te Multinet Up'a katılarak Adana Bölge Müdürü olarak çalışmaya başlayan Kuş, 2013'te İstanbul Bölge Müdürü, 2014'te Satış Koordinatörü ve 2019'da Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.