HABER: DİNÇER KARACALAR

Yeni ortaklıkla birlikte yalnızca bir sinema filmi değil, aynı zamanda eğitim, kültür ve endüstriyel düzeyde uzun vadeli iş birlikleri içeren bir Türkiye–İtalya sinema projesi doğuyor.

Proje kapsamında çekilecek ortak yapım sinema filminin hem Türkiye’de hem İtalya’da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Yönetmen koltuğunda iki ülkenin ödüllü isimleri yer alırken, oyuncu kadrosunda da hem Türk hem İtalyan sinemasının önde gelen yüzleri olacak.

Eğitim ve Kültürel Değişim Başlıyor

Bu iş birliği yalnızca sinema üretimiyle sınırlı kalmayacak. Türkiye’den genç yeteneklere, Milano Film Akademisi’nde burslu oyunculuk ve kamera arkası eğitimi imkânı sunulacak. Aynı zamanda İtalya’dan alanında uzman eğitmen ve yönetmenler, Türkiye'ye gelerek hem ulusal çapta hem de uluslararası sertifikalı atölye ve masterclasslar düzenleyecek. Bu sayede Türkiye’de sinema eğitimi gören gençler, dünya standartlarında bir eğitimle buluşma fırsatı yakalayacak.

Murat Barutçu, projenin vizyonuna ilişkin şunları söyledi

Amacımız sadece ortak bir film çekmek değil aynı zamanda iki ülke arasında sinema aracılığıyla kalıcı bir kültürel ve akademik köprü kurmak istiyoruz genç oyuncularımız ve yaratıcı ekiplerimiz için uluslararası fırsatlar yaratırken İtalyan eğitmenlerin ülkemize katkısı ile de yerel sinema alt yapısını zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

Çekimlerin 2025 sonbaharında hem İstanbul hem Milano’da gerçekleşmesi planlanan proje, sinemanın birleştirici gücünü eğitim ve kültürle taçlandırarak çok daha büyük bir etki yaratmayı hedefliyor.