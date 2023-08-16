Valiler Kararnamesi ile Muş Valiliğine atanan Kastamonu Valisi Avni Çakır için veda programı yapıldı.

Çakır, Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'ndeki programda, Kastamonu'da 3 yıl 2 ay görev yaptığını söyledi.

Görev süresince elinden geldiğince belediye başkanları ve il müdürlerine yardımcı olmaya çalıştığını belirten Çakır, "Şahsen kendim için ölçüp biçtiğimde her ne kadar eksiklerimiz de olsa alnımızın akıyla buradan ayrıldığımı düşünüyorum. Bu da tamamen sizlerin, değerli mesai arkadaşlarımızın sayesinde oldu." dedi.

Çakır, burada dolu dolu yıllar geçirdiğini dile getirerek, "Çok güzel günlerimiz oldu. Zorlu günlerimiz oldu ama Kastamonu gerçekten öyle güzel memleket ki zorluğu bile güzel. Samimiyetimle söylüyorum. Ne kadar muhteşem bir ortamda, ne kadar güzel şartlarda yaşadığımızı vatandaşlarımızın güçlü bir şekilde hissetmesi lazım." diye konuştu.

Çok yetkin insanlarla çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Çakır, "Gerçekten burası zorlu bir coğrafya ama muhteşem bir coğrafyaydı ve buradaki kaliteli insanlar sayesinde bu zorluklar kolay geldi. Kastamonu'yu tekrardan anlatmak istemiyorum gerçekten eşimle ben bu şehrin aşığı olduk. Hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, eski bakan Murat Başesgioğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

AA