Şahin, "Çorap üretimi son yıllarda artış gösterdi. Üretim ve ihracatta dünyanın en büyük 10. firmasıyız. Renkli ve desenli çorap modası son yıllarda oldukça popüler. Kadınlar kadar erkeklerde çorap modasını yakından takip ediyor. Erkek modasında kısa paçalı pantolonların yaygınlaşması ile birlikte, erkeklerde de çorap kıyafetin vazgeçilmez parçası oldu. Bunun neticesinde çorap sektöründe çok büyük bir gelişim yaşandı. Dolayısı ile çorap satışları da oldukça arttı" diye konuştu.

Çorabın artık giyim tarzının önemli parçası haline geldiğini belirten Mustafa Şahin, "Artık ne giyersek giyelim, çorap olarak da ne giymemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle daha çok alım yapılıyor. Bununla birlikte çoraplarda renklerde arttı, çorap kıyafeti tamamlayan bir bütün haline geldi. Renk alternatifleri daha da arttı. Dikkat çekici bir ürün haline geldi. Çorapta modanın öncüsüyüz" diye konuştu.