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FIVB Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu "dünya 1 numarası" A Milli Kadın Voleybol Takımı, galibiyet serisini de 22 maça çıkardı.

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, elemelerde maç kaybetmeyen tek takım oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen elemelerde oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan " Filenin Sultanları ", turnuvayı 21 puanla namağlup zirvede tamamladı. Birincilik kupasını kaptan Eda Erdem Dündar aldı.

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Milli oyuncu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan milliler, rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde etti.

2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı dün oynanan maçta Japonya'yı yenerek garantileyen Türkiye, bu sonuçla elemelerde 7'de 7 yaptı.

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