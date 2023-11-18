Berlin

Nagelsmann, Almanya-Türkiye özel maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’nda Alman milli futbolcu Leroy Sane ile basın toplantısı düzenledi.

Türk Milli Futbol Takımı’nın çok iyi futbol oynadığını belirten Nagelsmann, “Vincenzo Montella yönetiminden beri (Türk Milli Takım) biraz farklı bir oyun tarzıyla oynuyor. Tamamen değil ancak benzer bir düzende. Belirli bir değişkenlikle. Derinlemesine iyi koşular yapılıyor. Son olarak Hırvatistan maçında gördük 6 oyuncu önde son çizgiydi.” dedi.

Nagelsmann, ay-yıldızlı ekibin önde pres yapacağını beklediğini ifade ederek, “Özellikle maçın başında duygusallığı sahaya yansıtacaklar. Arkaya yaslanmayacaklar. Açık oynayacaklar. Cesurca oynuyorlar ve kaleye doğrudan yolu seçiyorlar” ifadelerini kullandı.

Gündoğan için özel bir maç

Alman Milli Takımı’nın kaptanı olan Türk kökenli İlkay Gündoğan ile ilgili bir soruya cevap veren Nagelsmann, kaptanıyla kısa görüştüğünü belirterek, “Evet onun için özel bir maç. Buna seviniyor. Anne babası Türkiye’de. Özel bir an onun için. Bunun normal olduğuna inanıyorum. İyi bir maç ortaya koyma sorumluluğu var. Çok sakin ve rahattı.” şeklinde konuştu.

Nagelsmann, Almanya’da yetişen Türk kökenli futbolcuların milli takım seçimine ilişkin soruya da, bu konuda oyuncuya müdahale edilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Bu kişisel bir karar. Nedenlerini dışarda duran biri olarak değerlendirmek istemem. Dünyamızda güzel olan şey, kökleri başka bir yerde olabilir, ancak yine de yaşadığınız bir ülkede kendinizi evinizde hissedebilirsiniz. Bu güzel bir şey. Bu karar kişiseldir.” ifadesini kullandı.

Alman teknik adam, kaleci Marc-Andre ter Stegen’in sırtındaki sorundan dolayı kadrodan çıkarılacağını ve maçta forma giyemeyeceğini belirterek, ter Stegen’in kulübü Barcelona’ya döneceğini kaydetti.

Alman milli futbolcu Sane de, Türkiye ile karşılaşacakları maçın çok sesli geçeceğini belirterek, bunu Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’in Galatasaray’a karşı oynadığı maçlarda hem İstanbul’da hem de Münih’te yaşadıklarını aktardı.

Sane, statta çok sayıda Türk taraftarının bulunacağını ifade ederek , “Çok iyi bir atmosfer olacak” dedi.

Bu arada, Alman Milli Takımı Nagelsmann yönetiminde maç öncesi son antrenmanı Berlin Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirdi ve maç saatini beklemeye başladı.