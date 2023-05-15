İSTANBUL - İlk kez 2015 yılında düzenlenen Genişleme Günü, Avrupa Bölgeler Komitesi’nin AB genişleme politikası ve kapasite geliştirme üzerine organize ettiği en önemli etkinliklerinden biridir. 2023 sürümü AB Konseyi’nin İsveç Başkanlığı işbirliğiyle düzenlendi. Genişleme Günü’ne katılan Başkan Turan, genişleme politikasının NALAS için en önemli dış politika aracını temsil ettiğini söylerken; AB'deki barış, refah ve güvenliğin sadece Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin entegrasyonuyla gelecekte sürdürülebilir olacağı konusunda inancını vurguladı. “Yerel Yönetimlerin rolünün tam olarak tanınması ve AB entegrasyon sürecinde daha iyi konumlandırılması için artık tam zamanı. Alt ulusal hükümetler ve dernekleri, AB kurumları tarafından 'stratejik diyalog ortakları’ olarak kabul edilmelidir. Bu, sürdürülebilir kalkınma, barış ve refah için ortak Avrupa gündemimize çok ihtiyaç duyulan katkıların önünü açacak" sözlerine yer veren M. Ergün Turan, yerel ve bölgesel hükümetlerle işbirliğini güçlendirmek, katılım sürecinin dinamizmine katkıda bulunur ifadelerinde bulundu.

HABER: METE YILMAZ