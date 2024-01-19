Haber: Damla Oya Erman

Napoli'nin güneyinde, çocuk oyun parkı ve rekreasyon alanı inşa etmek amacıyla başlatılan bir proje kapsamında yapılan kazılarda, ilk yüzyılda inşa edildiği düşünülen bir antik villa keşfedildi.

İtalya'nın kıyı kasabası Bacoli'de bulunan bu villa, deniz tarafından kısmen sular altında kalmış durumda ve uzaklardaki Ischia ve Procida adalarına muazzam bir manzaraya sahip.

Arkeologlar, bu panoramik malikanenin, Roma İmparatorluğu'nun ünlü yazarı, doğa bilimci ve Roma donanması filosunun komutanı Pliny the Elder'a ait olabileceğini düşünüyor. Geçtiğimiz hafta yapılan kazılarda, 2000 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen villa kalıntıları ortaya çıktı. Bu kalıntılar arasında, 10 büyük oda, zeminler, seramik duvarlar ve bozulmamış panoramik teraslar bulunuyor.

Pliny the Elder'ın muhtemelen konutu olan bu villanın, Napoli körfezi çevresinde stratejik bir askeri üs olarak kullanıldığı düşünülüyor. Napoli'nin kıyı kasabası Bacoli, Roma İmparatorluğu'nun batı sınırını tutmak için hayati öneme sahip olan Misenum limanının bir parçasıydı.

Simona Formola, Napoli Sanat Mirası'nın baş arkeoloğu, "Muhtemelen bu görkemli villanın Napoli körfezi etrafında stratejik askeri amaçlarla 360 derecelik bir görüşü vardı" dedi ve ekledi: "Daha derin katmanların kazılması, daha fazla oda ve hatta freskleri gün yüzüne çıkarabilir - muhtemelen değerli buluntular da olabilir."

Yetkilileri şaşırtan bu villanın duvarlarının zarif tarzı ve ağ benzeri süs deseni, inşa edildiği döneme ışık tutuyor. Villa, şu anda deniz seviyesinden yaklaşık dört metre altında bulunan bir iskeleye kadar uzanıyor. Bu, bölgede sık sık volkanik aktiviteye maruz kalan alanlarda görülen "negatif bradyseizm" fenomenine bağlanıyor.

Kazılar önümüzdeki aylarda devam edecek ve Misenum'un genel yaşamı ve yapısına dair daha fazla bilgi sunması bekleniyor. Pliny the Elder'ın muhtemelen konutu olan bu antik villanın keşfi, Napoli'nin tarihine ve Roma İmparatorluğu'nun bu önemli limanına dair bilgilerimizi genişletebilir.