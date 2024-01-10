Haber: Mert Osman Erman

Bu, daha önce 1972'de gerçekleştirilen insanların Ay'a dönüşü için belirlenen tarihe bir yıl gecikme anlamına geliyor.

Nasa, Artemis III görevi olarak bilinen bu tarihi olayın gecikmesinin, daha fazla teknoloji geliştirmeye olanak tanıyacağını söylüyor.

Temel olarak, ajansın astronotları Ay'a yerleştirecek bir araca veya giyebilecekleri astronot kıyafetlerine sahip olmadığı bir gerçeklik var.

Gecikmeyi duyuran ajans yöneticisi Bill Nelson, güvenliğin tüm zamanlamayı etkileyen faktör olduğunu belirtti. "Hazır olduğumuzda uçmayacağız," dedi.

Nasa, Artemis II olarak bilinen öncü görevi de Eylül 2025'e kadar ertelemekte. Bu görevde dört astronot, Ay'a iniş yapmadan önce Ay'ın etrafında uçacak. Bugüne kadar bu uçuş, bu yılın sonlarına doğru takvimdeydi.

Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover ve Reid Wiseman'dan oluşan bir ekip zaten eğitim alıyor.

Artemis I, Kasım 2022'de gerçekleşti. Bu, astronotları Ay yörüngesine götürmek için Nasa'nın kullanacağı SLS roketi ve Orion kapsülünün insanlı bir gösterimiydi. Ancak Artemis II dörtlüsünün kapsüle binmesinden önce, kapsülün bu görev sırasında Dünya atmosferine geri dönüş sırasında kullanılan yaşam destek sistemi kurulmasını gerektiriyor ve bu sistemdeki elektroniklerle ilgili endişeler olduğunu söylüyor ajans.

Mühendisler ayrıca, Artemis I dönüşü sırasında Orion kapsülünü Dünya atmosferine alevli bir giriş sırasında koruyan ısı kalkanının davranışını ve performansını daha iyi anlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyorlar. Bu kalkan, Artemis I dönüşü sırasında beklenmedik malzeme kayıpları yaşadı.

Ancak Nasa'nın gelecekteki en büyük sorunu muhtemelen Artemis III için iniş aracıdır. Bu aracı, girişimci Elon Musk'ın SpaceX şirketi sağlayacak ve şu anda Teksas'ta test edilen dev Starship aracının bir versiyonu olacak.

Astronotların Ay'a iniş yapmak için Ay yörüngesinde Starship'e geçmeleri ve ardından Ay'ın yüzeyine inmeleri planlanıyor.

SpaceX'nin sadece yeni aracı düzgün çalıştırmakla kalmayıp aynı zamanda Ay'da bir uçuş gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve Starship'i Ay'ın yakınına getirmek, şirketin önce Dünya yörüngesinde kendi aracını yakıtla doldurması gerekecek - bu tamamen yeni bir uygulamadır.

Gerçekten de, bir aracın Ay'a gitmek ve ardından bir iniş gerçekleştirmek için yeterli yakıtı alabilmesi için diğer Starship'lerin en az 10 lansa ihtiyaç duyması muhtemeldir.

Nasa'nın İlişkili Yönetici Jim Free'ye bu teknolojinin Eylül 2026'ya kadar mükemmelleştirilebileceği konusunda gerçekçi olup olmadığı sorulduğunda, "Biz, müteahhitlerimizle belirlediğimiz [Artemis III] için bir tarih belirliyoruz, onlar tarafından ortaya konan teknik planlara dayanıyor," yanıtını verdi. "Size söyleyebileceğimiz şey, bazı öngörülen risklere karşı bir miktar marj ekledik. Bilinmeyen bilinmeyenleri ele almaya çalıştık ve gerçekçi bir plan oluşturduk."

Şu anda kaymayan tarihler, sırasıyla 2028 ve 2029'da gerçekleşecek olan Artemis IV ve V görevleri için olanlardır.

IV, bu on yıl içinde inşa edilecek yeni Gateway ay uzay istasyonuna ilk astronot uçuşunu görecek. V, Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'a ait olan uzay şirketi tarafından geliştirilen Blue Moon adlı ikinci bir iniş sistemini tanıtacak.