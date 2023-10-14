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Psyche misyonunun başlangıç tarihi önce Ekim 2022 olarak belirlenmiş ancak güvenlik kontrollerinin uzaması sebebiyle ertelenmişti.

NASA'ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL) Güney California Direktörü ve Misyon Sorumlusu Laurie Leshin, bu yolculuğun gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair sırların çözülmesine olanak sağlayacağını belirtti.

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Söz konusu aracın hedefe ulaşmasının ardından, 2 yıl boyunca, metal bakımından zengin olan "Psyche" asteroidinin yörüngesinde fotoğraf çekeceği, yüzeyin haritasını çıkaracağı ve veri toplayacağı bildirildi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA ), dün " Psyche " asteroidine gönderilen uzay aracına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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