Haber: Damla Oya Erman

Ingenuity'nin kontrol ekibi, 18 Ocak'ta Mars üzerindeki 72. uçuşunun sonlarına doğru, yani helikopterin 72 uçuşu sırasında iletişim kuramadılar.

NASA yetkilileri, 19 Ocak Cuma günü yaptıkları güncellemede, "Ingenuity'nin uçuş sırasında Perseverance gezginiye (helikopterle Dünya arasında bir aracı olarak görev yapan) gönderdiği veriler, helikopterin atandığı maksimum irtifaya, yani 40 feet'e (12 metre) başarıyla çıktığını gösteriyor" dedi. "Planlanan inişi sırasında, helikopterle gezgini arasındaki iletişim inişten önce erken sona erdi. Ingenuity ekibi, mevcut verileri analiz ediyor ve helikopterle iletişimi yeniden kurma adımlarını değerlendiriyor."

Ingenuity ve Perseverance, 2021'in şubat ayında, milyarlarca yıl önce büyük bir gölet ve nehir deltasına ev sahipliği yapan 28 mil genişliğindeki Jezero Krateri'nin zeminine birlikte indi.

Perseverance, geçmiş Mars yaşamına dair kanıtlar arıyor ve gelecekte Dünya'ya getirilmek üzere örnekler topluyor. Ingenuity, ilkbahar 2021'de orijinal beş uçuşluk teknoloji gösterim kampanyasını başarıyla tamamladıktan sonra NASA'nın uzatılmış bir görevi olarak, Perseverance gezgini için bir keşif aracı olarak görev yapıyor.

Perseverance'ın şu anda Ingenuity ile görüş hattı dışında olduğunu ancak ekip, görsel bir inceleme için daha yaklaşmayı düşünebileceğini söyledi. Ingenuity'nin 72 Mars uçuşu boyunca 128 dakikadan fazla havada kaldığı ve toplamda 11 mil (17.7 kilometre) kat ettiği belirtiliyor.

Şu anda, Ingenuity'nin kontrolörleri, bu devrim niteliğindeki helikopterle tekrar iletişim kurup kuramayacaklarını görmek için beklemek zorunda.