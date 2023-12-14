Haber: Damla Oya Erman

Uzay aracı, komutları alabiliyor ancak bir sorun, sondanın bilgisayarlarında ortaya çıktı gibi görünüyor.

12 Aralık'ta yayınlanan bir NASA blog yazısına göre, Voyager 1'in uçuş veri sistemi (FDS), uzay aracının bilimsel cihazlarından ve mühendislik bilgilerinden topladığı verileri sondanın telekomünikasyon birimi (TMU) ile beklenen şekilde iletişim kuramıyor.

Normal şartlarda FDS, uzay aracının bilgilerini bir veri paketine derler ve bu veri paketi daha sonra TMU kullanılarak Dünya'ya iletilir. Ancak son zamanlarda, blog yazısına göre, bu veri paketi "sıkışmış durumda" ve "bir ve sıfırların tekrarlayan bir desenini iletiyor." Voyager'ın mühendislik ekibi sorunu FDS'ye kadar izledi, ancak bir çözüm bulunana kadar haftalar sürebilir.

Voyager 1 ve ikiz uzay aracı Voyager 2, 1977 yılında fırlatıldı ve tarih boyunca hala faal olan diğer hiçbir uzay aracından daha uzun süre görev yapmıyor. İkisi de güneş sisteminden 15 milyar mil (24 milyar kilometre) daha fazla bir mesafede kozmosa doğru hızla ilerliyorlar.

Ancak, bu uzaklık nedeniyle bir iletimin uzaya ulaşması neredeyse bir gün (22.5 saat) sürüyor ve bir yanıt almak için bir gün daha beklenmesi gerekiyor. Voyager 1 ile tek bir iki yönlü iletişim 45 saat sürüyor. Bu nedenle, NASA mühendisleri sondanın FDS için bir çözüm gönderebildiklerinde, işe yarayıp yaramadığını öğrenmek için bir sonraki günü beklemek zorundalar.

Ancak çözüm, sadece sistemi açıp kapatmak kadar basit değil (bu denendi, işe yaramadı). Uzay aracının yaşlılığı ve donanımı, NASA teknisyenlerine benzersiz zorluklar sunuyor. Bu, 1970'lerdeki öncülerin kullanabileceği çerçeve ve teknoloji içinde çalışmayı gerektiriyor ve bazen yaratıcı yazılım çözümleri gerektiriyor.

Bu, Voyager 1'in son yıllarda yaşadığı ilk arıza değil. 2022'nin Mayıs ayında, sondanın konum belirtme ve kontrol sistemi (AACS) ile ilgili sorunlar fark edildi ve bir çözüm bulunmadan önce birkaç ay boyunca saçma telemetri verileri iletimine devam etti.

Ekim 2023'te başka bir güncelleme geldi, bu sorunu çözmeye yardımcı olacak bir yazılım yaması ve aynı zamanda probaların itmelerinde birikinti oluşumunu önlemek için. Ancak bu tür güncellemelerin hızlı olmadığına dikkat çeken NASA blogu, "probaların karşılaştığı zorluklara çözüm bulmak, genellikle günümüzde ortaya çıkan sorunları öngörmeyen mühendisler tarafından yazılmış orijinal, onlarca yıl önceki belgelere başvurmayı gerektirir. Sonuç olarak, ekibin yeni bir komutun uzay aracının işleyişini nasıl etkileyeceğini anlaması, istenmeyen sonuçları önlemek için zaman alır" diyor.

