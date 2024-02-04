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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 152'nci Filo Komutanlığının NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için 4 adet F-16 uçağı ve 74 personel ile Romanya'da bulunduğu belirtildi.

Filo komutanlığının bu görevini 31 Ocak 2024 itibarıyla 113'üncü Filo Komutanlığına devrettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"113'üncü Filo Komutanlığımız çevre tanıma uçuşunu gerçekleştirdikten sonra Romanya'nın Fetesti şehrindeki 86'ncı Hava Üssüne 4 adet F-16 uçağı ve 80 personel ile intikal etti. NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevinin 1 Nisan 2024'te sona ermesi planlanıyor."

Kaynak: AA