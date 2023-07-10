New York

Bu kapsamda son olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile telefonda görüştü.

Sullivan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç ve İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm ile Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi koordinasyon için konuştuğunu aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile NATO genişlemesi ve Vilnius'taki zirveye ilişkin telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ise yarın NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

AA