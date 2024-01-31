NBA'e 5 maçla devam edildi. Warriors, Stephen Curry'nin 37 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle yıldızlaştığı maçta 76ers'ı yenerek 20. galibiyetini aldı. Ev sahibi Warriors'ta Jonathan Kuminga 26 ve Andrew Wiggins 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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Üst üste 4. olmak üzere 17. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Tobias Harris, 26 sayıyla takımının en skoreri oldu. Furkan Korkmaz'ın 19 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle oynadığı mücadelede Kelly Oubre Jr 15 ve Joel Embiid 14 sayı kaydetti.

Celtics, Pacers'ı geçti

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, sahasında Indiana Pacers'ı 129-124 mağlup ederek 37. galibiyetini elde etti.

Celtics'te Jayson Tatum 30 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Jaylen Brown 25 sayı, 6 ribaunt ve Derrick White 24 sayı, 5 asist üretti.

Üç maç sonra kaybederek 21. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Aaron Nesmith 26, Pascal Siakam 23 ve Myles Turner 17 sayı attı.

Sonuçlar

New York Knicks-Utah Jazz: 118-103

Boston Celtics-Indiana Pacers: 129-124

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 138-122

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 107-118

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 119-107

Kaynak: AA