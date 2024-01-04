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Pistons'ta ise Bojan Bogdanovic 36 sayı, 7 ribaunt, Cade Cunningham 31 sayı, 12 asist, Alec Burks 27 sayıyla mücadele etti.

Dört oyuncunun 30 sayı ve üstü performansa ulaştığı, uzatmaya giden maçta Utah Jazz, sahasında Detroit Pistons'ı 154-148 mağlup etti.

Heat'te Tyler Herro 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Jaime Jaquez 16 sayı, 8 asist, Bam Adebayo ve Nikola Jovic 15'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Sahasında Miami Heat'e 110-96 yenilen Los Angeles Lakers, üst üste 3, son 10 maçta ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Nic Claxton'un 12 sayı, 13 ribaunt, Day'Ron Sharpe'ın 11 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptığı konuk takımda, Cameron Johnson 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Mikal Bridges 15 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.

NBA 'e 12 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle takımını sırtladığı maçta Rockets, bu sezon 17. galibiyetini elde etti.

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