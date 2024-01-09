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Indiana Pacers, konuk ettiği Boston Celtics'i 133-131 mağlup ederken ev sahibi ekipte Bennedict Mathurin, 26 sayı atarak galibiyete katkı verdi.

Heat'te Tyler Herro 28, Bam Adebayo ise 22 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu da seçilen milli basketbolcu, Heat karşısında 22 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 3 top çalma ile oynayarak "double-double" yaptı.

Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün 'ün, Miami Heat karşısındaki performansı galibiyete yetmedi.

NBA 'e 6 maçla devam edildi. Rockets, Heat'e 7 sayı farkla mağlup oldu.

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