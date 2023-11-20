NBA'de normal sezona 9 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle "double double" yaptığı maçta Rockets, rakibine bir sayıyla mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.

21 yaşındaki Alperen, kulüp tarihinde 2000 sayı, 1000 ribaunt ve 500 asist istatistiklerini yakalayan en genç oyuncu oldu. Bu rekor daha önce Rodney McCray'e aitti.

Karşılaşmanın son saniyeleri büyük çekişmeye sahne oldu. Bitime 4 saniye kala konuk ekip, Alperen'in basketiyle skoru 104-104'e getirdi. İki saniye sonra faul çizgisine gelen ve atışlardan birini sayıya çeviren LeBron James, takımına galibiyeti getirdi.

LeBron James'in 37 sayı, 6 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkı sağladığı Lakers'ta, Anthony Davis 27 sayı, 10 ribaunt, Austin Reaves 17 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Rockets'ta Dillon Brooks 24 sayı, Fred VanVleet 15 sayı, 16 asistle salondan ayrıldı.

Celtics, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 102-100 yenen Boston Celtics, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Konuk takımda Kristaps Porzingis 26 sayı, 8 ribaunt, Jayson Tatum 20 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Ev sahibi ekipte Desmond Bane, 30 sayı, 8 asistle takımının en skorer ismi olurken, Santi Aldama 28 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 99-121

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 142-113

Indiana Pacers-Orlando Magic: 116-128

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 121-109

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 113-129

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 100-102

Utah Jazz-Phoenix Suns: 137-140 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 91-134

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 105-104