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Trail Blazers'ta Deandre Ayton'ın 22 sayı, 16 ribaunt ve Anfernee Simons'ın 20 sayı, 5 asistlik performansları arka arkaya 5, sezonun 38. mağlubiyetini engelleyemedi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 41 sayı, 4 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 18 sayı, 3 ribaunt ve Rudy Gobert 16 sayı, 15 ribauntla oynadı.

Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 121-109 yenerek peş peşe 3 olmak üzere 38. galibiyetini elde etti.

Bu sezon 32. yenilgisini yaşayan Nets'te Mikal Bridges 27, Cam Thomas 26 ve Lonnie Walker 15 sayı kaydetti.

Celtics'te Jaylen Brown 19, Al Horford ve Derrick White 16'şar sayı üretti.

NBA 'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Jayson Tatum'ın 41 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle yıldızlaştığı maçta Nets'i mağlup ederek art arda 5, sezonun 42. galibiyetini aldı.

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