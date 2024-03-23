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Peş peşe 9, sezonun 47. mağlubiyetini yaşayan Raptors'ta Gradey Dick 21 ve Kelly Olynyk 16 sayı attı.

Shai Gilgeous-Alexander 23, Jalen Williams 20 ve Chet Holmgren 18 sayı üreterek art arda 4. maçını kazanan Thunder'ın bu sezonki 49. galibiyetinde etkili oldu.

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Toronto Raptors'ı 123-103 mağlup etti.

Arka arkaya 5. maçını kaybeden Doğu Konferansı son sırasındaki Pistons'ta James Wiseman'ın 24 ve Jaden Ivey'nin 16 sayısı, sezonun 58. mağlubiyetini engelleyemedi.

Celtics'te Jaylen Brown 33, Payton Pritchard 20, Kristaps Porzingis ve Derrick White 19'ar sayı kaydetti.

NBA 'e 8 maçla devam edildi. Play-off'ları önceden garantileyen Doğu Konferansı lideri Celtics, Pistons'ı mağlup ederek üst üste 8, bu sezon 56. galibiyetini aldı.

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