Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş: Karşılaşma, üzücü bir sonla noktalandı

İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş: Karşılaşma, üzücü bir sonla noktalandı

Bu sezon 24. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Paul George 26 ve Kawhi Leonard 23 sayı üretti.

Pelicans'ta Zion Williamson 34 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmalık performansıyla takımına sezonun 40. galibiyetini getiren isim oldu.

Play-off mücadelesi veren takımların maçında New Orleans Pelicans, sahasında Los Angeles Clippers'ı 112-104 mağlup etti.

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Spurs'te Jeremy Sochan'ın 19, Victor Wembanyama ve Devin Vassell'in 17'şer sayısı, sezonun 53. yenilgisini önleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise mücadelede forma giymedi.

Jamal Murray'nin 15 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle oynadığı Nuggets'ta Michael Porter Jr, Christian Braun ve Justin Holiday 13'er sayı kaydetti.

NBA 'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 31 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle öne çıktığı maçta Spurs'ü mağlup ederek üst üste 5, bu sezon 47. galibiyetini aldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.