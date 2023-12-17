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Jazz'da ise Collin Sexton 28, Lauri Markkanen 18 sayıyla mücadele etti.

Murray'nin 47 sayıyla kariyer rekoru da kırdığı Kings'te, Domantas Sabonis 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Malik Monk 18 sayı, 8 asistle oynadı.

Sacramento Kings'in sahasında Utah Jazz'ı 125-104 mağlup ettiği maça Keegan Murray, 3 sayılık performansıyla damga vurdu.

Sahasında New York Knicks'i 144-122 yenen Los Angeles Clippers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Mavericks'te Tim Hardaway 25 sayı, 6 ribaunt, Dante Exum ve Derrick Jones, 18'er sayılık performans sergiledi.

NBA 'e 10 maçla devam edildi. Sloven yıldız Luka Doncic'in 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle " triple double " yaptığı Mavericks, rakibini 11 sayı farklı yendi.

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