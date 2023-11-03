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Magic'te ise Paolo Banchero, 30 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Ev sahibi ekipte Lauri Markkanen'in 22, Jordan Clarkson'ın 21 ve John Collins'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Suns'ta ise Devin Booker 31, Kevin Durant 28 sayı kaydetti.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 13 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkı verdi.

Konuk ekipte Victor Wembanyama, 38 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

San Antonio Spurs, deplasmanda Phoenix Suns'ı 132-121 mağlup etti.

Philadelphia 76ers 'ta Joel Embiid, 28 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla öne çıktı.

NBA 'de normal sezona 4 maçla devam edildi. 76ers, Raptors'ı 15 sayı farkla yendi.

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