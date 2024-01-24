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Jazz'da ise Collin Sexton, 22 sayı attı.

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Pelicans'ın bir önceki sayı rekoru, 2018'de Sacramento Kings'e karşı kazandığı galibiyette attığı 149 sayıydı.

New Orleans Pelicans, konuk ettiği Utah Jazz'ı 153-124 yenerek kulüp tarihinin sayı rekorunu kırdı.

Pacers'ta ise Myles Turner, 22 sayı kaydetti.

Nuggets'ta Nikola Jokic; 31 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 13. " Triple-double "ını yaptı. Takım arkadaşı Jamal Murray de 31 sayıyla galibiyete katkı verdi.

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